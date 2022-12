Un ucrainean a vrut sa treaca vama Halmeu cu peste 300.000 de euro nedeclarati! A ramas fara ei

Peste 300.000 euro au fost descoperiti in geanta unui cetatean ucrainean de catre autoritatile de frontiera din PTF Halmeu cu ocazia controlului la intrarea in tara. Banii, pe care barbatul nu i-a declarat, au fost retinuti pana la clarificarea situatiei.In aceasta dimineata, in jurul orei 06.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, judetul Satu Mare, s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean ucrainean in varsta de 32 de ani, conducand un microbuz inmatriculat in Ucraina.Cu ... citeste toata stirea