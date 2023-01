Unii romani cred ca pot trece vama Petea cu permisul suspendat

Politistii de frontiera satmareni fac cercetari in cazul a doi cetateni romani care s-au prezentat la controlul de frontiera in calitate de soferi, desi aveau dreptul de conducere suspendat.*In data de 21 ianuarie a.c., in jurul orei 06.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a iesi din Romania, un cetatean roman, in varsta de 38 de ani, domiciliat in judetul Satu Mare. Acesta conducea un autoturism marca Mercedes-Benz, inmatriculat in Romania.In urma verificarilor ... citeste toata stirea