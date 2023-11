Accident mortal in Micro 16! Un barbat care ar fi furat in aceasta dimineata masina unui taximetrist a intrat cu aceasta in scara unui bloc si apoi a murit, potrivit primelor informatii obtinute de reporterii PortalSM.Accidentul a avut loc in aceasta dimineata pe str. Aurora. Victima, soferul, se afla in stop cardio-respirator si nu a mai putut fi salvata.Pompierii au intervenit cu o descarcerare, o autospeciala cu apa si spuna, un ... citeste toata stirea