UPDATE: Protest impotriva cainilor vagabonzi, la Satu Mare

Update: Aproximativ 50 de satmareni s-au adunat sambata in jurul orei 12.00 in Centrul Nou din municipiul Satu Mare la protestul lansat pe Facebook de Asociatia sportiva Pro Racers.Sportivii, cu biciclete sau in alergare, au inconjurat Centrul Vechi si au revenit pe Platoul din fata Palatului Administrativ, unde li s-a dat cateva indicatii de aparare impotriva cainilor vagabonzi.Amanunte veti putea citi in ziarul de luni, 30 ianuarie 2023.Dupa protestul de joi de la Spitalul Judetean Satu ... citeste toata stirea