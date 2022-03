UPDATE: Si pilotul aeronavei MiG-21 LanceR a decedat

UPDATE: MApN anunta ca si pilotul aeronavei MiG-21 LanceR a decedat. Capitanul Costinel Iosif Nita, pilotul avionului MiG-21 LanceR prabusit miercuri, 2 martie, in judetul Constanta, si-a pierdut viata.Pilotul avea 31 de ani, era casatorit si nu avea copii. Din anul 2014, indeplinea functia de pilot in cadrul Escadrilei 861 Aviatie Lupta in Baza 86 Aeriana de la Borcea. Acumulase peste 570 de ore de zbor, din care aproximativ 420 pe MiG-21 LanceR.O comisie a Statului Major al Fortelor ... citeste toata stirea