UPDATE: Tanarul mort in accidentul dintre Ciuperceni si Livada era campion la raliu, Leo Iocsak.Conducerea CS A-K RIDER'S Satu Mare, suntem coplesiti de durere!!! Suntem alaturi de familia IOCSAK in aceste clipe grele! Am pierdut un Campion, Cel care a inceput "cariera" la 13 ani la noi in campionat si "muncind" an de an in 2016 a devenit campion la Juniori 2 !!! Ne pare nespus de rau de cele intamplate ieri seara. Draga familie IOCSAK, Dumnezeu sa va dea puteri miraculoase sa puteti trece ... citeste toata stirea