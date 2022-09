UPDATE: Turul Romaniei a luat startul in premiera din Satu Mare! (GALERIE FOTO)

UPDATE: La ora 12:00, Turul Romaniei a luat startul in premiera din municipiul Satu Mare. Numaratoarea inversa a facut-o primarul Gabor Kereskenyi, in limba engleza. Sute de satmareni i-au asteptat pe ciclisti pe strazi, pe Podul Decebal si nu numai. Pentru multi a fost o experienta scurta, dar inedita.Galerie FOTO:Turul Romaniei 2022 a debutat marti la Satu Mare, la ora 17.00, cu un prolog de 2,1 km in mijlocul orasului. 125 din ciclisti din 21 de echipe s-au aflat la startul probei de ... citeste toata stirea