Update: Un nou cutremur in Turcia! Peste 1.300 de morti in total

Update: Un nou cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs in Turcia, a anuntat Autoritatea de Gestionare a Dezastrelor si Urgentelor (AFAD) din Turcia, transmite Reuters, citat de Agerpres. Epicentrul noului cutremur, produs la ora 10:24 GMT, la o adancime de 7 kilometri, se afla in Elbistan, in provincia Kahramanmaras, situata la 80 de kilometri de epicentrul primului cutremur, care a avut loc luni la ora locala 4:17 (1:17 GMT).Primul cutremur din Turcia s-a soldat cu peste 1.300 de morti, ... citeste toata stirea