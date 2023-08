Val de canicula peste Romania. Judetul Satu Mare se afla astazi sub cod galben de canicula iar de duminica se va afla sub cod portocaliu de canicula. Temperatura va ajunge pana la 39 de grade.MESAJ 1AVERTIZARE METEOROLOGICACOD GALBENInterval de valabilitate: 26 augustFenomene vizate: val de caldura si disconfort termic ridicatZone afectate: conform textului si hartiiSambata (26 august) valul de caldura se va extinde in toata tara. In Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea, ... citeste toata stirea