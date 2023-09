Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului nu au permis intrarea in tara a unui mijloc de transport incarcat cu peste 13.000 kilograme de articole second-hand provenite din Belgia.In data de 23 septembrie a.c., la ora 09.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in tara, un cetatean roman, in varsta de 48 de ... citeste toata stirea