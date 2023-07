In domeniul sanatatii animale, in saptamana 21-27 iulie, inspectorii de specialitate din cadrul Serviciului Sanatate si Bunastare animala au efectuat 97 de controale in exploatatii profesionale si non profesionale din judetul Satu Mare.DSVSA Satu Mare, a intensificat frecventa controalelor oficiale, pentru respectarea stricta a masurilor de biosecuritate in intreg sectorul avicol, in contextul evolutiei la nivel international a gripei aviare inalt patogene.In aceasta saptamana, conform ... citeste toata stirea