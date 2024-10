"Vape me in", o experienta de impact pentru adolescentii din Satu Mare

Pe 9 octombrie 2024, sala Cineplexx din Shopping City Satu Mare a gazduit spectacolul "Vape me in", la care au participat 150 de elevi din clasele a 7-a si a 8-a.Evenimentul, organizat de Asociatia Culturala pentru Educatie prin Arta (ACEA) in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare si Agentia Nationala Antidrog, a oferit tinerilor o oportunitate valoroasa de a explora provocarile adolescentei, presiunile sociale si pericolele consumului de substante interzise.Spectacol a fost ... citește toată știrea