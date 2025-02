Vernisaj la Muzeul Judetean: "MARIA TANASE. SUFLET ROMANESC"

Apropiindu-ne de luna care celebreaza femeia, va oferim un eveniment de exceptie, ce spune povestea unei femei de exceptie, cu o voce de exceptie - MARIA TANASE.Muzeul Judetean Satu Mare, in parteneriat cu Muzeul Olteniei Craiova, va invita la vernisajul expozitiei "MARIA TANASE. SUFLET ROMANESC", ce va avea loc in data de 28 februarie 2025, ora 18:00, la sediul Muzeului Judetean, Bulevardul Vasile Lucaciu 21.Ambientul muzical va fi oferit de Ansamblul "Vite de iedera", in ritmurile "Muzicii ... citește toată știrea