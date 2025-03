Satmarenii sunt invitati la vernisajul expozitiei "Naturi statice cu flori in colectia Muzeului de Arta din Satu Mare", care va avea loc joi 6 martie, ora 17, la sediul muzeului din Piata Libertatii nr.21.Expozitia face parte dintr-un ciclu pe care l-am intitulat Genuri fixe. Acesta are menirea de a cartografia colectia Muzeului de Arta din Satu Mare din punctul de vedere al dezvoltarii sale. Genurile fixe - in cazul de fata natura statica cu flori sau, mai general, imaginile florale - ofera o ... citește toată știrea