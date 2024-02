Robert Rainhard este elev in clasa a IX a la Liceul Sportiv Satu Mare. Cu toate ca invata la un liceu cu profil sportiv, el are o pasiune mistuitoare pentru istorie.Din gradinita a stiut ce vrea sa se faca, atunci cand va fi mare: arheolog! Ca sa nu mai punem la socoteala faptul ca este si un impatimit colectionar de antichitati.Cu toate ca are doar 15 ani, tanarul acesta are deja cunostinte vaste in domeniul istorie. Este pasionat in mod special de trecutul Satmarului, despre care va scrie o ... citeste toata stirea