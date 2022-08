Viceprimarul Gheorghe Stan a demisionat. Kereskenyi: a muncit mult, eficient si onest

Viceprimarul Gheorghe Stan a demisionat din functie. El si-a depus demisia incepand cu data de 1 septembrie si a declarat astazi, in sedinta Consiliului Local ca multumeste conducerii Primariei pentru buna colaborare.El a tinut sa multumeasca tuturor colegilor pentru buna colaborare, in special conducerii municipiului, dar si sefilor de servicii, sefilor de institutii care dau dovada de mult profesionalism."As vrea sa multumesc tutror pentru buna colaborare, in special conducerii primariei ... citeste toata stirea