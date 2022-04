VIDEO. Accident la Ardusat. Satmarean mort dupa un impact frontal cu masina unui politist

Accident la Ardusat. Un satmarean de 43 de ani a murit intr-un accident grav petrecut in aceasta dimineata pe DJ193, la podul de la Ardusat, scrie vasiledale.ro. Este fvorba despre un impact intre doua masini, una inmatriculata in Satu Mare, cealalta inmatriculata in Maramures, cea din urma condusa de un politist de 23 de ani de la Postul de Politie Farcasa, care se indrepta spre serviciu si urma sa intre in schimb la ora 8.00. In urma impactului cele doua masini au fost aruncate de pe ... citeste toata stirea