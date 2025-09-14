Editeaza

VIDEO. Accident la Paulian. Oi ucise de o masina. Oamenii acuza ca nu se testeaza soferul, ci sotia lui!

Sursa: Portalsm.ro
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 07:44
Accident la Paulian. Un accident in care au fost ucise mai multe oi a avut loc in aceasta seara in Paulian.

Masina a lovit cu putere oile, care au murit pe loc.

Ajunse la ftaa locului, echipajele de politie au inceput cercetari si au testat cu apartul etilotest o doamna, moment inc are oamenii au inceput sa se revolte. ...citește toată știrea

