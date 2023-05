Deputatul Adrian Cozma, presedintele PNL Satu Mare, a afiramt astazi, in cadrul unei conferinte de presa, ca PNL Satu Mare pregateste o alianta pentru Satu Mare pentru urmatoarele alegeri. Mai exact, el a declarat ca isi doreste o alianta a mai multor partide in cadrul careia sa se dezbata zece probleme ale municipiului si zece probleme ale judetului pe care sa le rezolve impreuna toate partidele implicate in alianta."Partidul National Liberal se concentreaza pe ceea ce am promis, sa ... citeste toata stirea