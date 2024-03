VIDEO. Adrian Cozma, desemnat candidat al PNL la sefia Consiliului Judetean Satu Mare

Conducerea Partidului National Liberal (PNL) Satu Mare l-a desemnat vineri, 1 martie, pe Adrian Cozma drept candidat al partidului la presedintia Consiliului Judetean Satu Mare. Anuntul a fost facut vineri seara, in cadrul unei conferinte de presa.Adrian Cozma a declarat ca isi asuma aceasta responsabilitate si a subliniat faptul ca ,,votul fiecarui satmarean conteaza".,,Cred ca este o responsabilitate si un moment in care, in 9 iunie, satmarenii pot alege un parcurs al dezvoltarii pentru ... citește toată știrea