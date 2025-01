VIDEO. Artista Laura Bakk, intre muzica, familie si surprize pentru fani

Laura Bakk, artista iubita de public, a revenit in forta in 2024, dupa ce si-a dedicat o buna viata din viata celei mai frumoase meserii: aceea de mamica. Fiica sa, Anna, o fetita energica si nazdravana, a fost sursa principala de inspiratie si bucurie pentru artista.Cadou muzical la inceput de anDupa un an 2024 plin de lansari muzicale si duete variate, Laura Bakk a pregatit un dar special pentru cei care sunt primii sarbatoriti ai anului: Vasile si Ion. Noua melodie este o surpriza ... citește toată știrea