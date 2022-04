Borduri furate cu bicicleta in Satu Mare. Un barbat a fost filmat in timp ce fura trei borduri cu bicicleta, ziua, in amiaza mare, de pe o strada din Satu Mare.Din filmarea trimita redactiei PortalSM, realizata in urma cu trei zile, se vede cum un barbat incarca bordurile pe bicileta si pleaca. Bordurile au fost lasate pe domeniul public de pe ... citeste toata stirea