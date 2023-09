El a fost ridicat de mai multe ori de Politie, dupa care a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgente pentru evaluare si tratament. Cu toate acestea, in mod repetat, individul a fost eliberat ulterior, ceea ce a starnit nemultumirea rezidentilor. Practic, dupa cateva ore barbatul a cautat din nou bautura in casele localnicilor.Copil, in varsta de 12 ani, traumatizatImpactul negativ asupra comunitatii s-a amplificat dupa ce un copil de 12 ani a ajuns sa aiba nevoie de sprijinul unui ... citeste toata stirea