Un convoi militar urias a fost filmat astazi, marti, 25 aprilie, in zona localitatii Valea lui Mihai, in timp ce se indrepta spre judetul Satu Mare.Sute de militari cu zeci de mijloace tehnice se indreapta spre judetul Satu Mare, dupa care vor merge in Polonia, acolo unde va avea loc un exercitiu multinational, informeaza Ministerul Apararii Nationale.,,Multumim tuturor participantilor la trafic pentru intelegerea acordata ieri si azi in realizarea cu succes a deplasarii tehnicii militare ... citeste toata stirea