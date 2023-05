In cadrul unei emisiuni de la un post tv din Rusia s-a discutat despre posibilitatea folosirii unei arme nucleare in conflictul din Ucraina, chiar langa Romania.Una dintre persoane din studio a sugerat ca pentru a se evita izolarea completa pe plan international a Rusiei ar trebui ca atacul nuclear sa aiba loc intr-o zona cu populatie redusa precum regiunea ucraineana Transcarpatia. Regiunea cu o populatie de 1,2 milioane de persoane se afla in nordul judetelor Satu Mare si Maramures din ... citeste toata stirea