Femeia lovita de tren, in aceasta dimineata, in localitatea Marna din judetul Satu Mare, a murit, transmite ISU Satu Mare. Este vorba despre o femeie, in varsta de 73 de ani, suferinda de hipoacuzie. In ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de medicul aflat la fata locului, femeia a decedat.Astazi, in jurul orele 08:55, s-a solicitat interventia fortelor ISU ... citeste toata stirea