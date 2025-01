VIDEO FOTO. CAPTURA RECORD!!! Zeci de mii de pachete cu tigari, in valoare de peste 1,3 milioane lei, descoperite ascunse intr-un camion incarcat cu varza

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Petea au descoperit, ascunse intr-un camion incarcat cu varza, 65.500 pachete cu tigari fara marcaj fiscale, in valoare totala de 1.350.000 de lei.In cursul noptii trecute, politistii de frontiera din cadrul SPF Petea au oprit pentru verificari, in cadrul unor controale specifice desfasurate la frontiera interna a Romaniei, pe comunicatia Petea - Satu Mare, un camion cu remorca inmatriculat in Republica Moldova.La volanul ... citește toată știrea