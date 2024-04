VIDEO/FOTO. Satmarul are prefect nou. A depus juramantul

In cursul zilei de vineri, 12 aprilie 2024, in sistem videoconferinta, a avut loc ceremonia de depunere a juramantului de catre noul prefect al judetului Satu Mare, Ioan Tibil, in prezenta secretarilor de stat Aneta Matei si Adrian Petcu si a directorului-general Teodor Iulian Gheorghe din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu asistenta reprezentantilor autoritatilor judetene si locale, a sefilor structurilor MAI la nivelul judetului si ai serviciilor publice deconcentrate.VIDEO AICIDupa ... citește toată știrea