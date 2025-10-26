Editeaza

VIDEO. Ilie Bolojan, dupa ce a fost huiduit la Carei: "Nu am nicio problema, sunt obisnuit"

Sursa: Portalsm.ro
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 11:44
17 citiri
Traim astazi o perioada complicata, si in plan intern, si in plan extern. In plan intern, trebuie sa ne facem ordine in finantele publice, sa ne punem economia pe baze mai sanatoase si sa corectam nedreptatile. In plan extern, razboiul din Ucraina a schimbat ceea ce consideram ca este stabil in regiunea noastra. Pacea nu mai este un fapt! In jurul nostru, vedem cum armele clasice se combina cu forme noi de conflict, dezinformare, manipulare, atacuri cibernetice. Asta inseamna ca apararea nu mai ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com

Portalsm.ro
Top stiri Satu-Mare
Liga a 3-a: SCM Zalau- CSM Olimpia Satu Mare 0-0! Un punct luat pe terenul liderului!
PROIECTUL DE GUVERNARE PSD. Marcel Ciolacu: "crestem veniturile romanilor, castigul salarial mediu brut peste 2.600 euro, iar salariul minim brut la 1.300 euro"
DISTRIBUEsIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. - Sucursala Satu Mare anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica
Accident la Botiz. Drumul este blocat
Scrima.Ana Tomsa a cucerit Cupa Romaniei la spada, junioare!
Liga a 3-a: Sanatatea Cluj- CSM Olimpia Satu Mare 2-2! Puncta salvat in repriza a doua! Portarul Bogdan Miron, "omul meciului"!
Cele mai citite stiri
VIDEO. Ilie Bolojan, dupa ce a fost huiduit la Carei: "Nu am nicio problema, sunt obisnuit"
Traim astazi o perioada complicata, si in plan intern, si in plan extern. In plan intern, trebuie sa ...
ActualitateBusinessSportLife Show