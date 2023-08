Imagini revoltatoare! Un tanar a provocat distrugeri in parcul Cubic din municipiul Satu Mare. Individul a fost identificat si amendat de politistii locali.Ce spune Primaria Satu Mare:Vandalii care provoaca distrugeri sunt depistati si amendati de Politia Locala. Ultimul incident a avut loc in noaptea de 19 spre 20 august, in jurul orei 00.10, cand B. R. in varsta de 24 ani, a distrus mai multe componente ale sistemului de irigare din Parcul Cubic.Incidentul a fost surprins de camerele de ... citeste toata stirea