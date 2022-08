Tot mai multi satmareni primesc mesaje care ii anunta ca sunt "miliardari". De data aaceasta este vorba despre un mesaj pe whatsapp prin care persoana este instiintata ca are in cont peste 2 milioane de dolari. Tot ce trebuie sa faca persoana in cauza pentru a intra in posesia sumei este sa isi verifice soldul, iar mai apoi sa faca alte operatiuni.Toate persoanele ... citeste toata stirea