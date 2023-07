Final apoteotic al MedievArtFest, duminica seara, in Cetatea din orasul Ardud! Dupa trei zile de calatorit in timp si spatiu istoric, participantii de la MedievArtFest au avut parte de un final solemn al festivalului.Dansurile medivale, jocurile de foc si lumini, muzica si atmosfera intreaga au constituit un final absolut maret. Zecile de participanti au ramas fascinati de spectacolul din fata ochilor, iar miile de oameni care au trecut pragul festivalului, in cele trei zile, au ramas cu ... citeste toata stirea