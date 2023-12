Nebunie in vama Halmeu. Sute de TIR-uri sunt blocate in coada de greva din Polonia si Slovacia. De ieri noapte, sesizam o crestere a numarului de camioane care se prezinta pe sensul de intrare in tara la Punctul de Trecere a Frontierei Petea si ulterior pe sensul de iesire din Romania la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu.Cauza traficului intens este reprezentat de numarul mare de transportatori de marfa ucraineni care vin dinspre Polonia si Slovacia, ca urmare a reconfigurarii traseului ... citeste toata stirea