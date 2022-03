VIDEO. O satmareanca a mobilizat un oras intreg in Germania pentru oamenii din Ucraina

O satmareanca plecata de 31 de ani din Romania a mobilizat un oras intreg in Germania si a strans bani si donatii in valoare de aproximativ 60.000 euro pentru oamenii din Ucraina. Satmareanca Irene Krapf este in consiliul de onoare al clubului de fotbal FC Augsburg, club prin care a facut apel catre locuitorii din Augsburg pentru a face donatii.Ea a reusit sa stranga numeroase donatii si o suma impresionanta de bani. Impreuna cu cativa suporteri ai clubului de fotbal, Irene a venit, duminica ... citeste toata stirea