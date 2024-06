VIDEO. Perchezitii de amploare la Satu Mare. Abuz in serviciu

In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Satu Mare efectueaza 7 perchezitii. Sunt vizate domiciliile unor persoane si sediile unor societati comerciale si ale unei institutii, din judetele Satu Mare si Salaj. Activitatile se desfasoara in cadrul unui dosar penal intocmit de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Satu Mare, sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu, complicitate la abuz in serviciu, fals ... citește toată știrea