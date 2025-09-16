Editeaza

VIDEO. Povestea sfasietoare a caselor cu semnaturi din Satu Mare - ziduri pline de nume si amintiri

Sursa: Portalsm.ro
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 11:43
11 citiri
Ghetoul si deportarile din 1944

Au fost infiintate, atunci, doua ghetouri: unul la Satu Mare si altul la Baia Mare. La inceput, si Careiul a fost folosit ca centru de concentrare, dar evreii de acolo au fost ulterior transferati in ghetoul din Satu Mare.

La 3 mai 1944, primarul Csaka Laszlo a emis ordinul ca toti evreii din oras sa poarte insemne distinctive si sa fie mutati in cartiere desemnate drept "tabere evreiesti". Din 4 mai, niciun evreu nu mai avea voie sa isi paraseasca locuinta ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com

Portalsm.ro
Top stiri Satu-Mare
Liga a 3-a: SCM Zalau- CSM Olimpia Satu Mare 0-0! Un punct luat pe terenul liderului!
PROIECTUL DE GUVERNARE PSD. Marcel Ciolacu: "crestem veniturile romanilor, castigul salarial mediu brut peste 2.600 euro, iar salariul minim brut la 1.300 euro"
DISTRIBUEsIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. - Sucursala Satu Mare anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica
Accident la Botiz. Drumul este blocat
Scrima.Ana Tomsa a cucerit Cupa Romaniei la spada, junioare!
Liga a 3-a: Sanatatea Cluj- CSM Olimpia Satu Mare 2-2! Puncta salvat in repriza a doua! Portarul Bogdan Miron, "omul meciului"!
Cele mai citite stiri
VIDEO. Accident la Paulian. Oi ucise de o masina. Oamenii acuza ca nu se testeaza soferul, ci sotia lui!
Accident la Paulian. Un accident in care au fost ucise mai multe oi a avut loc in aceasta seara in ...
FOTO/VIDEO. Ziua Pompierilor, sarbatorita la Satu Mare: tehnica salvatorilor, prezenta in centrul orasului. La multi ani, eroilor!
Ziua Pompierilor, sarbatorita la Satu Mare. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" al ...
VIDEO. Povestea sfasietoare a caselor cu semnaturi din Satu Mare - ziduri pline de nume si amintiri
Ghetoul si deportarile din 1944 Au fost infiintate, atunci, doua ghetouri: unul la Satu Mare si ...
ActualitateBusinessSportLife Show