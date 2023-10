Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Vestea, a fost prezent, miercuri dimineata, 4 octombrie, la Satu Mare, acolo unde, in cadrul unei intalniri ce a avut loc la Institutia Prefectului, a vorbit despre proiectele aflate in implementare in judetul Satu Mare. ,,Este o perioada istorica", a spus ministrul.,,Sunt 227 de obiecte de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala I si II, 160 sunt finalizate si avem receptie facuta, valoarea acestor contracte ... citeste toata stirea