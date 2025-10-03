Editeaza

VIDEO. Scandal la Scoala "Ion Creanga"! Elev acuzat ca terorizeaza o clasa intreaga: ,,A lovit-o pe mama unui copil"

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 03:43
Scandal la Scoala "Ion Creanga" din Satu Mare! Un elev este acuzat ca terorizeaza o clasa intreaga, iar mai multi parinti au trimis o sesizare colectiva catre conducerea unitatii de invatamant.

Concret, la Scoala "Ion Creanga", parintii elevilor din clasa a V-a B, sectia maghiara, sunt revoltati dupa ce, in urma cu doua zile, in colectiv a fost adus un copil care ar fi invatat pana acum intr-o scoala de corectie. Potrivit parintilor, elevul face scandal in timpul orelor, refuza sa scrie, ...citește toată știrea

