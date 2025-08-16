Editeaza

VIDEO. Scandal monstru in Oas! Tineri incatusati si drum blocat!

Sursa: Portalsm.ro
Sambata, 16 August 2025, ora 11:43
12 citiri
Scandal monstru azi noapte in Oas! #oas #scandal #mascatii ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com

Portalsm.ro
Top stiri Satu-Mare
Liga a 3-a: SCM Zalau- CSM Olimpia Satu Mare 0-0! Un punct luat pe terenul liderului!
PROIECTUL DE GUVERNARE PSD. Marcel Ciolacu: "crestem veniturile romanilor, castigul salarial mediu brut peste 2.600 euro, iar salariul minim brut la 1.300 euro"
DISTRIBUEsIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. - Sucursala Satu Mare anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica
Accident la Botiz. Drumul este blocat
Scrima.Ana Tomsa a cucerit Cupa Romaniei la spada, junioare!
Liga a 3-a: Sanatatea Cluj- CSM Olimpia Satu Mare 2-2! Puncta salvat in repriza a doua! Portarul Bogdan Miron, "omul meciului"!
Cele mai citite stiri
FOTO. Povestea bisericii din pustietate. Se afla in judetul Satu Mare si se deschide singura o data pe an
Sursa Foto Ovi: D. Pop
FOTO. Barbat ranit pe santierul fostei fabrici UNIO, dupa ce a cazut intr-o groapa. Dus de urgenta la spital
Astazi, 13 august 2025, in jurul orei 10.00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" al ...
Teapa cu vacantele in Zanzibar, la Judecatorie. Peste 30 de persoane au platit 73.000 de euro
Teapa cu vacantele in Zanzibar, la Judecatoria Satu Mare. Procurorul de caz din cadrul Parchetului ...
ActualitateBusinessSportLife Show