Subprefectul Altfatter Tamas a vorbit astazi, intr-o conferinta de presa, despre o posibila schimbare din functie, dupa iesirea UDMR de la guvernare. El si-a prezentat pe scurt activtatea in cei peste 9 ani de experienta in functiile de prefect si subprefect si a spus ca daca premierul va dori sa il pastreze in ... citeste toata stirea