VIDEO. Tanarul mort in accidentul de la Livada era pilot de raliuri. Leontin Iocsak avea 22 de ani si a castigat mai multe premii inca de cand era foarte tanar. El provine dintr-o familie respectata in acest domeniu. Si sora lui, Natalia, este campioana la raliu.Politia Satu Mare transmite ca in cursul acestei seri, in jurul orelor 20.30, tanarul, din Livada, aflat la volanul unui autoturism, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie, de ... citeste toata stirea