VIDEO. Tinere talente! Copii din Satu Mare, in lotul national de dans dupa doua premii castigate

Doua tinere talente din Satu Mare, Ariana Fusle si Cezar Fania, ambii in varsta de 8 ani si elevi la Loga Dance School, au adus acasa mandria si succesul dupa ce au obtinut premiile 3 si 5 la Campionatul National de Dans Sportiv pe sectiuni 2024, desfasurat in perioada 2-3 martie la Sala Sporturilor din Targu-Mures.Performantele lor remarcabile le-au garantat un loc in lotul national de dans, unul dintre cele mai mari succese pe care le pot obtine in acest domeniu. Sub indrumarea ... citește toată știrea