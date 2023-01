ANM a anuntat o prognoza meteo informativa care vizeaza urmatoarele doua saptamani (23 ianuarie - 5 februarie). In regiunea Maramures, din care face parte si judetul Satu Mare, la inceputul intervalului, vremea va fi mult mai calda decat in mod obisnuit in aceasta perioada, cu valori diurne de 5...10 grade si nocturne de -2...3 grade, in medie. Ulterior, dupa data de 26 ianuarie, vremea va fi in ... citeste toata stirea