Vine primavara. Se anunta pana la 19 grade la Satu Mare

Vine primavara. Oficial, de luni vine primavara. Vremea se schimba radical la Satu Mare, fiind asteptate temperaturi si de 19 grade Celsius.Potrivit meteorologilor, au mai ramas doar cateva zile de inghet, dupa care temperaturile nu vor mai cobori sub zero grade.Vremea se incalzeste in fiecare zi. Luni, maxima asteptata este de 13 grade la Satu Mare, marti ne asteptam la 19 grade, miercuri si joi la 18 grade, dupa care temperatura scade usor ziua, dar creste noaptea. Daca pe parcurusl ... citeste toata stirea