Vizita istorica a Premierului Marcel Ciolacu in Marea Britanie, dupa 17 ani. Tot un premier PSD a pus bazele parteneriatului strategic

In premiera pentru ultimii 17 ani, Prim-Ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu a efectuat o vizita oficiala in Marea Britanie, prilej de relansare a dialogului strategic dintre cele doua tari. In cadrul Forumului Economic Bilateral de la Londra, Ciolacu a subliniat oportunitatile de investitii in Romania si cresterea comertului bilateral, care a ajuns in primele sapte luni ale anului la o crestere de aproximativ 9%.In deschiderea Forumului, premierul Ciolacu a reafirmat angajamentul Romaniei fata