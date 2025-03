Voicu D. Rusu la Ceas Aniversar!

Voicu D. Rusu s-a nascut in 4 martie 1946 la Terebesti. Dupa desavarsirea studiilor universitare, Facultatea de Filologie de la Cluj-Napoca, a fost profesor de limba romana in municipiul Satu Mare.A debutat in 1968 in paginile cotidianului "Cronica satmareana" cu schita "Jocul". De-a lungul anilor a semnat reportaje, anchete, cronici, recenzii, evocari, interviuri, traduceri, etc, o perioada indeplinind si functia de director editor.A vadit intense preocupari pentru miscarea teatrala ... citește toată știrea