Vouchere de vacanta 2024. Ce se schimba pentru bugetari din acest an

De la 1 ianuarie 2024, valoarea voucherelor de vacanta a crescut, insa si regulile de acordare au fost modificate.Bonusurile financiare vor fi acordate in acest an dupa noi reguli care au intrat in vigoare incepand cu prima zi a anului 2024. Beneficiarii trebuie sa stie ca au intervenit schimbari importante cu privire la aceste beneficii acordate de stat.In primul rand, a fost majorata valoarea pentru voucherele de vacanta. Acestea au crescut de la 1.450 lei/an la 1.600 lei/an. Doar ca ... citește toată știrea