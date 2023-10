Administratia Nationala de Meteorologie in avertizeaza pe satmareni ca vremea intra intr-un proces de racire semnificativ in toata tara. Asta, la o zi de cand s-au inregistrat 25 de grade Celsius.De duminica, 15 octombrie 2023, si in urmatoarele zile, termometrele nu vor arata peste 14 grade Celsius in Satu Mare.Vremea va intra intr-un proces de racire semnificativa, duminica, 15 octmbrie 2023, in vestul si nordul teritoriului, iar luni si in rest. Aria ploilor va fi in extindere, iar in ... citeste toata stirea