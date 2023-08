Saptamana care face trecerea din luna august in septembrie va avea un inceput fierbinte, cu temperaturi ridicate. Insa de miercuri se va trece la temperatura de toamna.Pentru ziua de luni, in judetul Satu Mare vor fi temperaturi foarte ridicate. De altfel, facem parte dintre judetele plasate sub cod portocaliu de val de caldura in intensificare si extindere, disconfort termic accentuat.In Maramures, Crisana, Banat, Moldova, sudul Olteniei si al Munteniei si cea mai mare ... citeste toata stirea