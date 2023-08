Administratia Nationala de Meteorologie plaseaza judetul Satu Mare sub cod galben de instabilitate atmosferica, pentru ziua de duminica, 6 august 2023.In intervalul mentionat, in Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea, in cea mai mare partea Munteniei si local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica. Aceasta se va manifesta prin averse, descarcari ... citeste toata stirea